Gaziosmanpaşa'da dükkanı basıp çalışanı darbettiler

Gaziosmanpaşa'da parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan iki şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden dükkanda çalışan şahsı darbetti.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:51
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçen salı günü parti ve süsleme malzemeleri satan dükkana giren iki şüpheli, dükkanda çalışan bir kişiye saldırdı.

Kavga sırasında içeride bulunan müşteri ve iki çocuk korku yaşayarak kaçtı.

Kasada bulunan iki kişinin müdahale etmeye çalıştığı kavga bir süre dükkan merdivenlerinde devam etti. 

Uzun süre tekme ve yumruklara maruz kalan şahıs yaralandı.

Yaşanan kargaşa ve bağırışmalar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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