Gaziosmanpaşa'da evinin önüne park edilen otomobili tekmeledi!
Gaziosmanpaşa'da yaşadığı apartmanın önüne park edilen otomobile zarar verdikten sonra evine çıkan şüpheli bir süre sonra tekrar sokağa inerek araca zarar vermek isteyince yakınları engel oldu. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Kasım Çarşamba günü gece saat 01.50 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi yaşadığı binanın önüne park edilen otomobile tekme atarak zarar verdi.
Ardından evine çıkan şüpheli bir süre sonra tekrar aşağı inerek araca zarar vermeye çalışınca yakınları engel oldu.
O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #gaziosmanpaşa #otomobil #apartman
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