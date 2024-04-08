Gaziosmanpaşa’da facianın eşiğinden dönüldü: Otobüsün gaz pedalı basılı kaldı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç, refüje çıkarken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:17
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Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, durağa yanaşan 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olduğu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.


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