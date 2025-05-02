Piatek'in yeni takımı belli oluyor: Kulüp tarihine geçen bonservis!

Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek'in Katar ekibi Al Sadd'a transfer olacağo iddia edildi.

Piatek'in yeni takımı belli oluyor: Kulüp tarihine geçen bonservis!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:34

Başakşehir'in Temmuz 2023'te Hertha Berlin'den renklerine bağladığı Krzysztof Piatek, Katar yolcusu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Krzysztof Piatek'in Katar ekibi Al Sadd'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.

Al Sadd'ın Başakşehir'e bu transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Piatek, 10 milyon euroya satılması durumunda Başakşehir'in en pahalı satışları arasında 3. sıra yerleşecek.

Polonyalı yıldız bu sezon Başakşehir formasıyla 44 maçta forma giydi.

29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Krzysztof Piatek #Başakşehir #Al Sadd

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