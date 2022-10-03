Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Kaldırımdakiler ölümden döndü!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasındaki otomobilin üstüne çıktı. Kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu.
Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, 2 Ekim Pazar günü saat 23.00 sıralarında; sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 AU 5035 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.
KIL PAYI KURTULDULAR
Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasında duran bir başka otomobilin üzerine çıktı. O esnada yolda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tutanak tutmalarının ardından kazaya karışan 3 araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
"YOLDAN GEÇENLERİ ALLAH KORUDU"
Kazayı gören Orhan Çimen, "Araba bu taraftan geliyordu. 2 araba park halindeyken siyah araba öndekine vurdu. Vurmanın etkisiyle de diğer arabanın üstüne çıktı. Fren yerine gaza mı bastı, ne oldu bilmiyoruz. Yoldan geçenleri Allah kurtardı. Çok korktular. Vuran arabanın içinde de çocuk vardı, o da çok korkmuştu. Bayağı hasar vardı araçlarda. Ölü ya da yaralı yok, hasar oluştu sadece" dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldaki aracın park halindeki araca çarptığı, park halindeki aracın arkasındaki otomobilin üzerine çıktığı ve kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 3 kişinin ölümden döndüğü anlar görülüyor.
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