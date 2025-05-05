Gaziosmanpaşa'da inşaat işçileri birbirine girdi: Taşlı sopalı kavga!
Gaziosmanpaşa'da site inşaatında işçiler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga, sokağa taştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.
KAVGA SOKAĞA TAŞTI
İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga büyüyerek sokağa taştı.
Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Etiketler: #gaziosmanpaşa #inşaat
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