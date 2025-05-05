Gaziosmanpaşa'da inşaat işçileri birbirine girdi: Taşlı sopalı kavga!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:34

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:35

Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga büyüyerek sokağa taştı.

Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.