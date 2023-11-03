Gaziosmanpaşa'da lisede çok sayıda öğrenci zehirlendi
İstanbul Gazosmanpaşa'da bulunan bir lisede, çok sayıda öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.
Gaziosmanpaşa bir lisede çok sayıda öğrenci kantinden alıp yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Öğrenciler velileri ile birlikte çevredeki hastanelere götürüldü.
SAĞLIK DURUMLARI
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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