Gaziosmanpaşa'da lisede çok sayıda öğrenci zehirlendi

İstanbul Gazosmanpaşa'da bulunan bir lisede, çok sayıda öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:29
Gaziosmanpaşa'da lisede çok sayıda öğrenci zehirlendi
Abone Ol google-news

Gaziosmanpaşa bir lisede çok sayıda öğrenci kantinden alıp yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Öğrenciler velileri ile birlikte çevredeki hastanelere götürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  


İlgili Haberler

Yurtta kalan öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi... 60 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yurtta kalan öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi... 60 kişi hastaneye kaldırıldı!
Uzmanından sahte botoks uyarısı: Zehirlenme vakaları arttı

Uzmanından sahte botoks uyarısı: Zehirlenme vakaları arttı
Skandallar sürüyor... 88 öğrenci üniversitede yediği yemekten zehirlendi!

Skandallar sürüyor... 88 öğrenci üniversitede yediği yemekten zehirlendi!

En Çok Okunan Haberler