Gaziosmanpaşa’da oy sayımı sürüyor

İstanbul Gaziosmanpaşa’da itirazlar sonucunda dün yeniden başlanan oy sayımına ara verilmişti. Oy sayımına bugün devam ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:15
Gaziosmanpaşa’da oy sayımı sürüyor
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AKP'nin Gaziosmanpaşa’da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımına dün saat 23.00 sıralarında ara verilmişti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yapılan sayım saat 10.00 sıralarında yeniden başladı. Polis ekipleri spor salonun girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze izni olanlar dışında kimse alınmadı.


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