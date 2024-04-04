Gaziosmanpaşa’da oy sayımı sürüyor

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:15

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:15

AKP'nin Gaziosmanpaşa’da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımına dün saat 23.00 sıralarında ara verilmişti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yapılan sayım saat 10.00 sıralarında yeniden başladı. Polis ekipleri spor salonun girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze izni olanlar dışında kimse alınmadı.