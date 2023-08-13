Gaziosmanpaşa'da şaşkına çeviren görüntü: Evden 5 ton çöp çıktı!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 18:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 18:00

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynerlerden topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinlerinin şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.

“ÇÖP BİRİKTİRİYORLAR”

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falan da gelmez” dedi.

Öte yandan çöp evde yaşayan aile, ekipler tarafından otele yerleştirdi.