Gaziosmanpaşa'da şaşkına çeviren görüntü: Evden 5 ton çöp çıktı!

Gaziosmanpaşa’da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden çıkan kötü kokular sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ton çöpün bulunduğu ev apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıkarken, tonlarca çöp belediye görevlileri tarafından temizlendi.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 18:00
Abone Ol google-news

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynerlerden topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinlerinin şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.

“ÇÖP BİRİKTİRİYORLAR”

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falan da gelmez” dedi.

Öte yandan çöp evde yaşayan aile, ekipler tarafından otele yerleştirdi.


gaziosmanpaşa çöp Çöp ev

İlgili Haberler

Çöp döküm sahasında yangın: Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor!

Çöp döküm sahasında yangın: Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor!
Çöplüğe döndü: Belgrad Ormanı’ndan 18 ton çöp toplandı

Çöplüğe döndü: Belgrad Ormanı’ndan 18 ton çöp toplandı
Başkan Oran, Ilıca Plajı’nda çöp topladı

Başkan Oran, Ilıca Plajı’nda çöp topladı

En Çok Okunan Haberler