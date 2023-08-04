Çöp döküm sahasında yangın: Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor!
Kocaeli İzmit'te belediyeye ait çöp döküm sahasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin, depolama alanındaki yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
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