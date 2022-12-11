Gaziosmanpaşa'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

11 Aralık 2022 Pazar, 22:45

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 290. Sokak'ta otomobiliyle seyir halindeki Abdullah Gültekin (26), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateşte ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.