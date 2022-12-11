Rusya'dan Batı'ya gözdağı: En güçlü silahların üretimini artırıyoruz

11 Aralık 2022 Pazar, 11:23

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, gündeme ilişkin konuştu.

Dmitry Medvedev, Rusya'nın, Ukrayna yönetimini destekleyen Batı bloğu ülkelerine karşı koymak için yeni fiziksel ilkelere dayalı olanlar da dahil olmak üzere "en güçlü silahların" üretimini artırdığını söyledi.

Medvedev, "Düşmanımız Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Japonya'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve modern Nazilerin yemin ettiği bir dizi başka yerde yerleşmiş durumda. Bu nedenle en güçlü silahların üretimini artırıyoruz. Buna yeni ilkelere dayalı olanlar da dahil" dedi.