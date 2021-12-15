Gaziosmanpaşa’da yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 21:56

Gaziosmanpaşa'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 1062 Sokak’taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.