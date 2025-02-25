Gaziosmanpaşa’da yol çöktü: 4 bina boşaltıldı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 23:13

Güncelleme: 25.02.2025 - 23:13

Olay öğle saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binaların bir kısmı, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere tahliye edildi. Geri kalan binalarda yaşayanlar ise evlerinde oturmaya devam etti.

Bir süre önce mahallede inşaat çalışmaları başladı. Bugün, devam eden çalışmalar nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin incelemelerinde, 4 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.

"ŞU AN SOKAKTA KALDIK"

Bölgedeki mağdurlardan Zeliha Şen, "Burası inşaattan kaynaklanan bir olay ve bizler hala onun mağdurlarıyız. Eyüp’te buna dahil oldu, Esentepe Mahallesi olarak. Bu süreçte bizim daha davalarımız sürerken, valiliğin akşam konuşup, onaylayıp, bugün onayı geçirdikleri olayı yaşıyoruz şu an. Bir valilik imzası ile bu karda, kışta bu evleri boşalttılar. Biz boşaltmazsak zor kullanacaklarını söylediler. Biz şu an sokakta kaldık gördüğünüz gibi. Biz evimizin yerine ev istiyoruz. Biz hak sahibiyken dilenci durumuna düşmek istemiyoruz. İki hafta önce burada yine kayma oldu. Buradaki yarıkları kapadılar. Yani yamaladılar" şeklinde konuştu.