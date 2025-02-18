Fatih'te toprak kaydı, yol çöktü! O anlar kameraya yansıdı...
İstanbul Fatih'te bir otelin önündeki yol toprak kayması sonrası çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı.
Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı.
Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.
Etiketler: #Fatih #Toprak kayması #çökme
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!