Fatih'te toprak kaydı, yol çöktü! O anlar kameraya yansıdı...

İstanbul Fatih'te bir otelin önündeki yol toprak kayması sonrası çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Fatih'te toprak kaydı, yol çöktü! O anlar kameraya yansıdı...
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:59

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı.

Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı.

Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.


Etiketler: #Fatih #Toprak kayması #çökme

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