Gebze'de, 2'si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen, 2'si zincirleme 3 kazada 9 araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:22
Gebze'de, 2'si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kamyonet, kamyon, minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

Aynı bölgede, farklı saatlerde 2 otomobil çarpışırken, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza da oldu. Bu kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle yolda ulaşım, bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.


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