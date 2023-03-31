Son Dakika... İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:09

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:44

İstanbul Silivri'de D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

1'İ AĞIR 27 YARALI!

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.