Son Dakika... İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Silivri'de cezaevi çalışanlarını taşıyan servisin aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
İstanbul Silivri'de D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
1'İ AĞIR 27 YARALI!
Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
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