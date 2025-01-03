Kocaeli'nde sopalı 'park' kavgası: Yaralılar var!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 4 kişi, yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi 579'uncu Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, araç park etme meselesi nedeniyle M.Y., Y.Y., P.A. ve N.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine sopa ile saldırdı. 4 kişi yaralanırken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
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