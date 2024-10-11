Gebze'deki katliam protesto ediliyor: AKP İl Başkanlığı'na yürüyen eylemcilere gözaltı!

Gebze'de 50'ye yakın hayvanın katledilmesinin ardından yurdun dört bir yanında protestolar düzenleniyor. Ankara'da AKP İl Başkanlığı'na basın açıklaması yapmak üzere yürümek isteyen hayvanseverlere polis müdahale etti, çok sayıda yurttaşı gözaltına aldı.

Gebze'deki katliam protesto ediliyor: AKP İl Başkanlığı'na yürüyen eylemcilere gözaltı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 22:00

Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Türkiye'nin birçok şehrinden hayvanlara yönelik katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin bulunduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü. 

Katliamı protesto etmek için yurdun dört bir yanında hayvanseverler bir araya geldi.

Ankara'da basın açıklaması yapmak üzere AKP İl Başkanlığı önüne yürüyen eylemcilere polis müdahale etti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda yaşam savunucusu ve hayvansever gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy’un da olduğu bildirildi. Öte yandan gözaltına alınanların sayısının ise 11 olduğu öğrenildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara Örgütü ise gelişmeleri şu ifadeler ile aktardı:

"Bugün, Gebze Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hayvan katliamına karşı AKP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen yaşam hakkı savunucuları gözaltına alındı.

Aralarında yoldaşlarımızın da bulunduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın"

İZMİR'DE ABLUKA

Öte yandan katliamı protesto etmek için İzmir'de de hayvanseverler toplandı. Katliamı protesto etmek için toplanan hayvanseverler kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı.

AKP İl Başkanlığı'na yürüyüşe izin vermeyen kolluk kuvvetleri grubu ablukaya aldı ve eylemin gerçekleştirildiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni kapattı.


Etiketler: #Gebze #katliam #sokak

İlgili Haberler

Tarkan'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki

Tarkan'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki
Yürüyüşe izin verilmedi, cadde kapatıldı: Gebze'deki katliamı protesto edenlere abluka!

Yürüyüşe izin verilmedi, cadde kapatıldı: Gebze'deki katliamı protesto edenlere abluka!
Oyuncu Elçin Sangu'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki

Oyuncu Elçin Sangu'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler