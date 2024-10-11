Yürüyüşe izin verilmedi, cadde kapatıldı: Gebze'deki katliamı protesto edenlere abluka!
Hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 50'ye yakın canlının ilaçla öldürüldüğü öğrenildi. Katliamı protesto etmek için toplanan hayvanseverler kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı.
Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.
Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılması ülkede büyük tepkiye neden oldu.
İzmir Yaşam Savunucuları da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde toplanarak “Katil AKP hesap verecek”, “Hükümet istifa”, “Akp yaparsa katliam yapar” sloganlarıyla AKP Konak İlçe Başkanlığı'na yürümek istedi.
Yürüyüşe izin vermeyen kolluk kuvvetleri grubu ablukaya aldı ve eylemin gerçekleştirildiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni kapattı.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK
İzmir Barosu’nun çabasıyla emniyet grubu, eylemcilerin baronun önüne yürümesine ve orada basın açıklaması yapmasına izin verdi.
Yürüyüş sırasında da sık sık gerginlik yaşandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- 'Abim beni karısı gibi kullanıyordu'
- SONAR'dan Erdoğan'ı üzecek anket
- İşte hileli süt, yoğurt, tereyağı ve peynirler...
- Gülümseme sesi 'Erdoğan'a hakaret' sayıldı!
- Nusret'ten Köfteci Yusuf’a 'domuz eti' göndermesi
- Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak!
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Köfteci Yusuf'tan videolu açıklama geldi
- Yandaş Cem Küçük’ten 'Köfteci Yusuf' çıkışı