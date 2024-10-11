Yürüyüşe izin verilmedi, cadde kapatıldı: Gebze'deki katliamı protesto edenlere abluka!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 20:29

Güncelleme: 11.10.2024 - 21:48

Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılması ülkede büyük tepkiye neden oldu.

İzmir Yaşam Savunucuları da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde toplanarak “Katil AKP hesap verecek”, “Hükümet istifa”, “Akp yaparsa katliam yapar” sloganlarıyla AKP Konak İlçe Başkanlığı'na yürümek istedi.

Yürüyüşe izin vermeyen kolluk kuvvetleri grubu ablukaya aldı ve eylemin gerçekleştirildiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni kapattı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

İzmir Barosu’nun çabasıyla emniyet grubu, eylemcilerin baronun önüne yürümesine ve orada basın açıklaması yapmasına izin verdi.

Yürüyüş sırasında da sık sık gerginlik yaşandı.