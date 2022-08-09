Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu

09 Ağustos 2022 Salı, 09:36

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak'taki bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan 50 yaşındaki İshak Aydın’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.