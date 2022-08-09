Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 09:36
Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak'taki bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan 50 yaşındaki İshak Aydın’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. 

 


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