Gece saatlerinde kumar operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:53
Gece saatlerinde kumar operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Mart 2024 Cuma günü gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığını tespit etti.

Yapılan operasyon neticesinde ikametin umuma açık yer haline getirilerek ruhsatsız faaliyet gösterdiği, daire içerisindeki 24 kişi kumar oynarken yakalandı.

24 KİŞİYE PARA CEZASI

Operasyon neticesinde masalarda bulunan para ve birçok oyun malzemelerine el konuldu.

İkameti umuma açık yer haline getirerek kumar oynatan 1 şüpheli “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

İkamette bulunan 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.


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