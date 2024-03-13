Tekirdağ'da kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:15

Güncelleme: 13.03.2024 - 14:15

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında bir iş yerinde 4 kişinin kumar oynadığını fark etti. Bunun üzerine masada bulunan bin 200 TL ve 104 oyun kağıdına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira para cezası kesilirken günün nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda iş yeri sahibi İ.B. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.