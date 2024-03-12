Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!
Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.
Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.
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