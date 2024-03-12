Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 18:40

Güncelleme: 12.03.2024 - 18:40

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 5 kişiye ise 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el konuldu.