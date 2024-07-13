Gece yarısı korkutan patlama: 'Bomba sandık!'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 13.07.2024 - 10:07

Kemalettin Mahallesi İnci Sokak üzerinde, gece saatlerinde poğaça, sandviç üretimi yapılan imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi. Patlama sırasında içeride bulunan A.E. yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili konuşan sokak sakinleri, “Şiddetli bir patlama sesi duyunca çok korktuk, bomba patladı sandık” diye konuştular.