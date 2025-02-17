Gece yarısı Tekirdağ'da büyük panik: 6 katlı bina alev alev yandı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:10

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:31

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 6 katlı binanın çatı kısmında gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, ekipler de tahliyeye yardımcı oldu.

BİNAYI SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumandan etkilenen 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıdaki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle, binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.