Tekirdağ'da feci kaza... İşçilerin olduğu servis takla attı: 25 yaralı!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 07:36

Güncelleme: 16.02.2025 - 08:20

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ile Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi.

Fabrika işçilerinin taşındığı Raif A. (63) yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, ters durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, Tekirdağ’daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.