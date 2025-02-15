Tekirdağ'da atıkların karıştığı dere beyaz aktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde organize sanayi bölgesi içinden geçen Kavak Deresi, atıklar nedeniyle beyaza büründü.

Tekirdağ'da atıkların karıştığı dere beyaz aktı
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:52

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen Kavak Deresi, henüz belirlenemeyen atıklar nedeniyle beyaza büründü. Daha önce ıslah edilen ve çevresi betonlarla kaplanan dere, atıklar nedeniyle beyaz renkte aktı.

Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelene Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi'ne akan Kavak Deresi'ndeki kirliliği görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri, derede inceleme yaparak, sudan numune aldı. Dere bir süre sonra normal rengine döndü.

Yetkililer, kirliliğin kaynağını bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

 


Etiketler: #tekirdağ #atık #dere

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