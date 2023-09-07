Sulama kanalında kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan Enver Keskinbıçak'ın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde 27 yaşındaki Enver Keskinbıçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalında akıntıya kapıldı.
Gözden kaybolan şahsı bulmaları için ekiplere haber verildi. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleriyle birlikte dalgıç polisler, cansız bedeni olayın yaşandığı yerden 23 kilometre uzaklıktaki Köseköy kırsal Mahallesi yakınlarında buldu.
Sudan çıkartılan cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahsın sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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