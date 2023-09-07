Sulama kanalında kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan Enver Keskinbıçak'ın cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:41
Sulama kanalında kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde 27 yaşındaki Enver Keskinbıçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalında akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan şahsı bulmaları için ekiplere haber verildi. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleriyle birlikte dalgıç polisler, cansız bedeni olayın yaşandığı yerden 23 kilometre uzaklıktaki Köseköy kırsal Mahallesi yakınlarında buldu.

Sudan çıkartılan cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Player Alanı
Şanlıurfa sulama kanalı cansız beden

İlgili Haberler

22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!

22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!
Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşmüştü... Cansız bedenine ulaşıldı!

Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşmüştü... Cansız bedenine ulaşıldı!
Kamyon şarampole yuvarlandı: Şoförün cansız bedeni bulundu!

Kamyon şarampole yuvarlandı: Şoförün cansız bedeni bulundu!

En Çok Okunan Haberler