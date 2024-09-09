Gedikkaya’ya dağ kızağı

Giresun Belediyesi, Gedikkaya’ya dağ kızağı projesi yapmak için ilk adımı attı.

Gedikkaya’ya dağ kızağı
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla ön etüt çalışmaları başladı.

İl dışından gelen teknik ekip ve belediye teknik elemanları, belediye başkanvekili Alptuğ Kaan Kara ile birlikte Gedikkaya zirvesine çıkarak incelemelerde bulundu.

Projenin Giresun turizmine ve ulaşımına katkı yapması bekleniyor.


Etiketler: #giresun #katkı #Belediye başkanı

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