28 Şubat döneminin kritik ismi Ekinci anlattı: 'Erbakan'ı istifaya ben ikna ettim'
Dönemin DYP Genel Başkanvekili Hasan Ekinci, 28 Şubat sürecinde eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın nasıl istifa ettiğini ve neler konuşulduğunu yıllar sonra anlattı.
28 Şubat döneminin Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanvekili Hasan Ekinci, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın nasıl istifa ettiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
FETÖ’cü savcılar tarafından “darbe” sayılan ve AKP dönemi yargısı tarafından devam ettirilen 28 Şubat süreci üzerine konuşan Hasan Ekinci, Erbakan’a başbakanlığı bırakmazsa hükümetten çekileceklerini söylediğini açıkladı.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ekinci, "Erbakan Hoca, ayağa kalktı, 'Her şeyi açık seçik anlattınız. Sizin istifa etmenize gerek yok. İstifamı Cumhurbaşkanına sunacağım' dedi. Dışarıya çıkığımızda, Şevket Kazan bana sarıldı, 'Biz bir türlü ikna edemiyorduk' dedi. Onlar da gerginliğin bitirilmesi için böyle bir değişikliği yerinde buluyorlardı" ifadelerini kullandı.
Ekinci'nin açıklamaları şöyle:
"Başbakan'ın tarikatlarla ilişkileri, yaptığı bazı açıklamalar ortamı geriyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni vardı. Kokteyl salonunda paşalar Erbakan'ın yanından geçerken -elini uzatmasına rağmen- başlarını çeviriyorlardı. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Erbakan'ı uğurladıktan sonra bana 'Biz geçmişimizle darbeyle anılmak istemiyoruz. Demokrasi içerisinde çözüm istiyoruz” dedi.
Erbakan, Tansu Çiller'i konuta davet etti. Ben ve Cevdet Akçalı da gittik. Erbakan'ın yanında, Adalet Bakanı Şevket Kazan ile Fehim Adak vardı. Erbakan çok güzel çalışmalar yapıldığını, daha on yıllarca iktidarda olacaklarını söylüyordu. Orada şunları söyledim: “Sayın Hocam, ya ben ya da siz bu ülkede yaşamıyoruz. Türkiye gergin. Çözüm için ya seçime gideceğiz ya da dönüşümlü başbakanlık protokolünde değişiklik yapacağız. Tansu Hanım Başbakan olursa belki bu gerginlik gider. Askerlerin de ciddi rahatsızlığı var. Bugün 13 Haziran. Eğer 17 Haziran'a kadar çekilip iki yılı bir yıla indirmezseniz, DYP olarak Çarşamba günü grupta karar alıp hükümetten çekileceğiz.”
Erbakan Hoca, ayağa kalktı, 'Her şeyi açık seçik anlattınız. Sizin istifa etmenize gerek yok. İstifamı Cumhurbaşkanına sunacağım' dedi. Dışarıya çıkığımızda, Şevket Kazan bana sarıldı, 'Biz bir türlü ikna edemiyorduk' dedi. Onlar da gerginliğin bitirilmesi için böyle bir değişikliği yerinde buluyorlardı."
"ERBAKAN ATATÜRKÇÜYDÜ REJİMLE PROBLEMİ YOKTU"
Askerlerin, Erbakan'dan çok onunla koalisyon yaptığı için Çiller'e kızdığını belirten Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Askerler, ‘Çiller, bize terörün önlenmesi için PKK ile mücadelemizde her türlü desteği verdi ve biz de terörü sıfıra indirdik. O yüzden biz de kendisine oy verdik. Ama Erbakan'la işbirliği nedeniyle kızıyoruz. İran gibi olacağız diye korkumuz var' görüşünü dile getiriyorlardı. Erbakan Atatürkçüydü. Aslında rejimle bir problemi yoktu. Cumhuriyetle problemi yoktu. Ama tarikatlarla ilişkileri vardı. Her partinin tarikatlarla işbirliği oluyordu.
Cemaatler, iktidar olacak partiden bir milletvekili isterdi. Devleti yönetimini ele geçirmek gibi bir niyetleri o zaman yoktu. Ya da öyle görünüyorlardı.”
İlgili Haberler
- 25 yıl önce 28 Şubat'ta toplanan MGK, irticayla mücadele için alınması gereken önlemleri kararlaştırdı
- 28 Şubat öncesi... 6 muhalefet partisinden paylaşım
- Tarihi gün: 6 muhalefet partisinin 28 Şubat’ta yapacağı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Korkutan dolar/TL tahmini
- Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
- Ukrayna'dan 'Maşallah'lı Bayraktar paylaşımı
- CHP'den 'erişim engeli' tepkisi: 'İtiraz edeceğiz'
- Kılıçdaroğlu: 'Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım'
- İbrahim Kalın'dan müzakere çağrısı
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- Denizanası çarpmasında ne yapılmalı?
- Günlük beslenme nasıl yapılmalı?