'Geleneğini' bu bayram da sürdürdü… Ali Erbaş yine Anıtkabir’e gitmedi

Yayınlanma: 29.10.2024 - 18:56

Güncelleme: 29.10.2024 - 18:56

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugüne dek 42 ülkeye, 100'den fazla yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Seyahatler, genellikle Avrupa ülkelerini kapsarken, Afrika ziyaretleri sınırlı kaldı.

Uluslararası toplantılar, genel kurullar ve cami açılışları gerekçesiyle yapılan bu gezilere Erbaş'ın eşi ve birçok koruma, genel müdür, fotoğrafçı ve basın ekibi de eşlik etti.

Seyahatlerde binlerce dolar ve Euro harcırah alındı. Bazı ülkelere ise devlet uçağıyla gidildi. Erbaş’ın Suudi Arabistan’a 2024 yılında dört kez gitmesi ve görev süresince toplamda 15'ten fazla ziyarette bulunması da dikkat çekti.

ANITKABİR'İ HİÇ ZİYARET ETMEDİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, göreve geldiğinden beri Anıtkabir'i ziyaret etmeyen Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resmi törene de katılmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı binası ile Anıtkabir arasında 11 kilometre mesafe var. Dünya'yı dolaşan Erbaş, 11 kilometre gidemedi. Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu her törene neredeyse katılırken bugünkü Cumhuriyet Bayramı töreninde yer almadı.