Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.
Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.
Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını kendisine eşlik eden Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Tartışmalar sonrası istifa etti! Yeni CEO eşi oldu
- Canlı yayında 'dolar' tartışması: Tansiyon yükseldi
- Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış
- 'Müzakere edilmez!'
- Mevduat hesaplarında yeni dönem
- Erdoğan ve Steinmeier'ın diyaloğu gündem oldu
- Mersin’de hasat erken başladı: Kilosu 45 TL
- Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'