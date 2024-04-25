Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 08:11
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.

Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını kendisine eşlik eden Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.


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