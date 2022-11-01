'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düğün öncesi 'evden gelin alma' sırasında M.K.'nin tabanca ile rastgele açtığı ateşte, balkondaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki 1 yaşındaki oğlu yaralandı.
Olay, 30 Ekim'de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin almaya giden gruptaki M.K., çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşunlar, yakındaki binanın 3'üncü kat balkonundaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki oğlu Mohammed W.'ye isabet etti.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu, tedavi altına alındı. Küçük çocuk taburcu edilirken, annesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan M.K.’nin tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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