CHP'li Orhan Sarıbal'dan açlık ve kıtlık uyarısı: Üreticinin borcu artık çığa dönüştü

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İzmir’de “2. Yüzyılda CHP’nin Tarım Politikaları” adlı panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımda gelinen noktayı ve çiftçinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

“Açlık ve kıtlık kapıda” uyarısı yapan Sarıbal, “Gıda egemenliğimiz tehlikede. Buğdayda ve ekmekte dışa muhtacız. Her gün en az 1 milyon insan yatağa aç giriyor. 20 milyon insan açlıkla pençeleşiyor. 60 milyon insan yoksulluk sınırı altında” dedi.

Sarıbal şöyle devam etti: “Çiftçimizin 2002 yılında bankalara olan 2.4 milyar liralık toplam borcu bugün 195 milyar liraya çıktı. Piyasaya olan borcunu da eklediğimizde toplam borç tutarı 300 milyar liraya ulaşıyor. Çiftçinin borcu 100 katını geçti. Kartopu gibi olan borç çığa dönüştü, destekler giderek azalıyor. Üreticiye bu destekleri ödemiyorlar ama iş müteahhitlere gelince garanti veriyorlar.”