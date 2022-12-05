Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 71 sözleşmeli personel istihdam edecek. Sınavlar için başvurular 13-19 Aralık döneminde elektronik ortamda alınacak.

AA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:21
Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 71 sözleşmeli personel istihdam edecek. GİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, çeşitli illerde görevlendirilecek 71 sözleşmeli personel için alım şartları açıklandı.

Buna göre, 6 avukat ile 17 koruma ve güvenlik görevlisi için 28 Aralık'ta, 26 hizmetli için 29 Aralık'ta, 8 şoför ile 14 tekniker için 30 Aralık'ta sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar için başvurular 13-19 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Sınava girmeye hak kazananlar, sınava giriş yerleri ve sınavı kazananlar, kurumun "www.gib.gov.tr" uzantılı internet adresinden ilan edilecek.


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