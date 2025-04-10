Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayarak katletti!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde TIR şoförü Ahmet Çubukçuoğlu (65), limanda tartıştığı gemi personeli O.Ö. (25) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürdü.

Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayarak katletti!
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DHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:04

Olay, saat 04.30 sıralarında Karasu Limanı’nda meydana geldi. TIR’ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi personeli O.Ö. arasında aracın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ!

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada O.Ö., Çubukçuoğlu’nu kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Ahmet Çubukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çubukçuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. O.Ö. ise gözaltına alındı.

Çubukçuoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.


Etiketler: #sakarya #tır şoförü #Cinayet

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