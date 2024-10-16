İstanbul Boğazı'nda 'sis' etkisi: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında sis görüldü.
TEM Otoyolu Kavacık ile Kağıthane mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Öte yandan, kent geneli trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.
Etiketler: #gemi trafiği #İstanbul Boğazı
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