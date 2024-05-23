Gemide rahatsızlanan aşçı için Sahil Güvenlik ekibi alarma geçti

İstanbul’dan Mersin Limanı’na seyir halindeki ticari gemide bulunan ve Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında rahatsızlanan aşçı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla alınarak hastaneye sevki sağlandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:49
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İstanbul Ambarlı Limanı’ndan Mersin Limanı’na seyir halinde olan Lionfish isimli Türk bayraklı ticari gemide aşçı olarak çalışan personelin rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı ekipler, 112 Acil Sağlık personeliyle birlikte Kaş önlerinde bulunan ticari gemiye hareket etti.

Aşçı A.E.E. (36) ekipler tarafından emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınıp, 112 Acil Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kaş Limanı’na getirildi, ardından tedavisi için Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi.


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