Gemiden düşen Dilek Ertek soruşturmasında son durum: Türk Büyükelçiliği de harekete geçti
Dilek Ertek'in cruise gemisinden düşmesi gündemdeki yerini koruyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, Ertek'in soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de Norwegian Spirit adlı gemiden denize düşerek hayatını kaybetmişti. Ertek'in sevgilisi Artur Fuchsberger (71) ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Ailenin avukatı, olayın Fransız Polinezyası açıklarında gerçekleştiği için Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre, Türk Büyükelçiliği de harekete geçip Fransa'ya başvuru yaptı. Ancak Fransız makamları, uluslararası hukuka göre soruşturma yetkilerinin olmadığını belirterek, kaza soruşturmasını geminin bayrağını taşıdığı Bahamalar'ın yürüteceği bilgisini verdi.
Geminin sahibi olan Norveçli şirketin de kaza ve sonrasındaki soruşturmada sorumluluğu bulunduğu bildirildi.
Norwegian Spirit adlı gemi Papeete Limanı'nda demirli görünüyor.
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