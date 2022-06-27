Genç avukatlar bir araya geldi: ‘Bağımsız yargı olmadan adalet olmaz’

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:06

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ev sahipliğinde, 'Genç Avukatlar Çalıştay'ı düzenlendi. Çalıştayın ilk gününde hukuk fakültelerinin sorunları, stajyer avukatların sorunları ve genç avukatların sorunları tartışılırken çalıştayın ikinci gününde mevcut sorunlarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı.

Yapılan çalıştayın ardından İstanbul Barosu'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Avukat Cansu Telli okudu. Avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıldığını belirten Telli "Biz yargının kurucu unsurlarından biriyiz, biz savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati her kim unutursa biz orada oluruz. Bu gerçeği kim görmezden gelirse biz karşısında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını tıkarsa biz daha yüksek sesle haykırırız. Her kim mesleğimizi karanlığa gömmek isterse adaleti karanlığa gömmek istemiştir, adaletin karanlığa gömülmek istendiği yerde güneş olur doğarız” dedi.

Avukatlık mesleğinin hedef gösterilmesine asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Telli, "Bu azim ve kararlılıkla; geleceğimiz için, adalet için, kutsal savunma hakkı için genç avukatların tespit ettiğimiz sorunlarının derhal çözülmesi gerektiğini tekraren altını çizerek söylüyoruz. Sorunlarımız çözülmeden güçlü bir savunma olmaz. Güçlü bir savunma olmadan bağımsız bir yargı, bağımsız yargı olmadan ise adaletin ve Cumhuriyetin varlığından söz edilemez” diye konuştu.