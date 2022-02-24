2 kişiyi öldürüp, sosyal medyadan paylaşım yaptı
Bolu’da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayıp, birinin ölümüne sebep olduğu belirtilen katil zanlısı, sosyal medya hesabından, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” şeklinde paylaşım yaptı. Zanlının paylaşımında bir tabancanın yanı sıra tehdit içeren ifadeler yer aldı.
Bolu'da Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, eski nişanlısı M.M.’nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı.
Evde bulunan 2 kardeş ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
FİRARİ ZANLI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. yaptığı paylaşımda, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı.
İşte zanlının o paylaşımı:
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