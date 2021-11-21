Genç kız köprüden atlayarak intihar etti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde genç bir kız, bugün akşam saatlerinde Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar etti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Atapark mevkiinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı