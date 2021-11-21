Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

21 Kasım 2021 Pazar, 22:17

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Atapark mevkiinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.