Kadını darbeden taksici serbest bırakıldı
Beyoğlu’nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen kadını tekme ve tokat darbeden taksi şoförü serbest bırakıldı. Yaralanan kadının şikayeti üzerine M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ardından adliyeye sevk edilmişti.
İstanbul Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde 8 Mart’ta saat 22.15’te aracına aldığı kadını darbeden ticari taksi şoförü M.Ç.(48) dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
Son olarak, şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde 8 Mart’ta saat 22.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KADINI DARBETTİ
Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., kadını darbetti. Bu sırada olaya gören yurttaşların ise kadına dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darbedilen kadın, yaralandı.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Taksicinin, son olarak serbest bırakıldığı açıklandı.
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