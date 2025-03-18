Genç mühendis evinde asılı halde ölü bulundu: ‘Görevimde başarılı olamadım’ notu bıraktı
Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi.
55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı.
Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı.
A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- Rektör yardımcısına hapis istemi: Görevden alındı!
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu