Genç mühendis evinde asılı halde ölü bulundu: ‘Görevimde başarılı olamadım’ notu bıraktı

Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Genç mühendis evinde asılı halde ölü bulundu: ‘Görevimde başarılı olamadım’ notu bıraktı
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İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:33

Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 

55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. 

Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 

A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #amasya #mühendis #intihar #not

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