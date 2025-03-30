Genç polisin acı ölümü: Arbede sırasında fenalaştı, hastanede şehit oldu

Şanlıurfa'da bir şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Genç polisin acı ölümü: Arbede sırasında fenalaştı, hastanede şehit oldu
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DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 10:45

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düştü ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi. 

 


Etiketler: #Şanlıurfa #Polis memuru #Şehit

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