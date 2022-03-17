Gençler çalışamıyor, emekliler iş arıyor
Ar-Ge Bilim Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel başkanlığında artan işsizlik rakamları ve yoksulluk hakkında bir rapor hazırladı. Rapora göre, emekli maaşı alan 13.7 milyon kişi iş arıyor, yaklaşık 6 milyon genç ise iş bulamadığı için evde oturuyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki Ar-Ge Bilim Platformu, AKP döneminde yaşanan eşitsizlikleri inceleyen bir rapor hazırladı.
Raporda şu tespitler yer aldı:
Ekonomi küçüldü: AKP döneminde yolsuzluk, israf ve kötü yönetim nedeniyle Türkiye ekonomisi 2015-2020 arasında yüzde 20 küçüldü; milli gelir 864 milyar dolardan 720 milyar dolara geriledi. Toplumun yüzde 90’ının gelir seviyesi yüksek enflasyon nedeniyle kayba uğradı. Aralık 2021 itibarıyla Türkiye 178 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 8. ülke.
Orta sınıf kayboldu: AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana çalışan veya iş arayan emeklilerin sayısı 1.5 milyondan 4.2 milyona çıktı. Emekli maaşı alan 13.7 milyon kişinin yarısı ya bir işte çalışıyor ya da iş aradığını belirtiyor. Orta sınıf ortadan kaldırıldı, nüfusun çoğu yoksul kesimlere eklendi.
Yoksul çocuklar: 17 milyon kişi yetersiz beslenme veya açlık çekiyor, her 10 çocuktan ikisi beslenme yetersizliği ve hijyen kaynaklı sağlık sorunları yaşıyor. 2020’de Türkiye, 30 Avrupa ülkesi arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip iki ülkeden biri. Şiddetli yoksulluk yaşayan 16 yaş altı çocukların sayısı 6 milyon 500 bine ulaştı.
Gençler işsiz: Türkiye’de 15-29 yaş arası genç nüfusun yüzde 32’si, 2020’de ne eğitimde ne istihdamda yer aldı. Bu yaş grubundaki yaklaşık altı milyon genç evde oturuyor.
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