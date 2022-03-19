Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amcasının ölümüyle sarsıldı. Kasapoğlu'nun 71 yaşındaki amcası İbrahim Kasapoğlu yaşamını yitirdi. Cenaze, bugün Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından Eyüp Mezarlığı'na defnedilecek.

DHA
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:25
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun acı günü
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Önecki gün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu hayatını kaybetti. Köprü açılışının ardından Antalya ve Konya’da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı.

Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu 71 yaşıdaydı.

İbrahim Kasapolu’nun cenazesi bugün İstanbul’da ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı’nda defnedilecek.



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