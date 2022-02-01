İYİ Partili vekillerin acı günü

01 Şubat 2022 Salı, 12:02

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın annesi Ayper Poyraz, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün vefat etti, cenazesi yarın Ankara’da defnedilecek. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu da bugün Bursa’da toprağa verilecek.

İYİ Parti’nin iki yöneticisinin annelerini kaybetmesi üzerine Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Akşener, “Bugün iki acı haberi birden aldık... Değerli dava arkadaşlarım İsmail Tatlıoğlu ve Uğur Poyraz'ın kaybettiğimiz kıymetli annelerine Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

KAMİLE TATLIOĞLU BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK



Kamile Tatlıoğlu'nun cenazesi bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Merkez Caminde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

AYPER POYRAZ DA ANKARA'DA DEFNEDİLECEK



Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın annesi Ayper Poyraz'ın cenazesi yarın Ankara’da defnedilecek.