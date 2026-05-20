Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yorumunu beğenmedi: Erdoğan anında müdahale edip uyarıda bulundu

20.05.2026 11:49:00
Haber Merkezi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Saray'^da gençlerle ve milli sporcularla bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında dikkat çeken bir futbol diyaloğu yaşandı.
Saray'daki buluşma sırasında bir gencin, 24 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası biletini kapan A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki şansını sorması üzerine sözü Bakan Bak aldı.

Ay-yıldızlı ekibin; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yetenekli isimlerle harika bir jenerasyon yakaladığını belirten Bak, gruptan lider çıkmayı arzuladıklarını dile getirdi.

ERDOĞAN MÜDAHALE ETTİ

Bakan Bak'ın İspanya, Arjantin ve Fransa gibi güçlü favorilerin bulunduğu turnuvaya dair, "Son 16'ya, hatta çeyrek finale kadar ilerleyip sürpriz yapabiliriz" şeklindeki tahmini ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle karşılaştı.

Araya giren Erdoğan, Bak'a seslenerek, "'Sürpriz yapabiliriz' demeyeceksin, 'Biz kazanacağız' diyeceksin" şeklinde uyarıda bulundu.

Erdoğan'ın bu iddialı çıkışı üzerine Bakan Bak da “Kazanacağız efendim, tamam” diyerek sözlerini düzeltti.

